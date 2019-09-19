الدفاع الروسية: منظومتا الدفاع الصاروخي “باتريوت” و”أيجيس” لم تتمكنا من صد الهجمات على المنشآت النفطية ولا تتطابقان والمواصفات الفنية المعلنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 17:00

الدفاع الروسية: منظومتا الدفاع الصاروخي “باتريوت” و”أيجيس” لم تتمكنا من صد الهجمات على المنشآت النفطية ولا تتطابقان والمواصفات الفنية المعلنة

منذ 11 mins 19 September، 2019
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