تجمع العلماء: نحيي الجيش لكشفه مخطط الطائرات المسيرة في الضاحية

رأى “تجمع العلماء المسلمين”، في بيان بعد اجتماع لهيئته الإدارية، أن “نتائج الانتخابات في الكيان الصهيوني أثبتت تخبط المجتمع لديهم في خياراته السياسية، وأن حالة الإنقسام تدل على ضياع هذا المجتمع حول الخيارات المتعلقة بمستقبل هذا الكيان بعد النجاحات الكبيرة لمحور المقاومة الذي استطاع إفشال المشروع الصهيوأميركي الهادف لبناء شرق أوسط جديد.

وتوجه بالتحية “للجيش اللبناني على انجازه في موضوع كشف المخطط المتعلق بالطائرات المسيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية”، منوها بالمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الدفاع إلياس بو صعب والذي شرح فيه “بوضوح المخطط بأكمله وإعلانه عن أن أي اعتداء صهيوني سيقابل برد فوري وحاسم من قبل الجيش اللبناني”.

كذلك حيا “الانجاز الذي حققته شعبة المعلومات في اعتقالها لإرهابي متعامل مع داعش خبير في صناعة الأحزمة الناسفة كان سيعمل من خلال الأهداف التي أرسلها لقيادته على تفجير في مراسم إحياء عاشوراء، وهذا الانجاز يؤكد أن الإرهابيين ما زالوا يعيثون بالساحة اللبنانية، ويجب العمل لرصدهم واعتقالهم وكشف مخططاتهم والتنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة للوصول إلى أفضل نتيجة في هذا المجال”.

وعبر عن ارتياحه إلى “الإسراع في إعداد مشروع موازنة 2020 وما أعلنه وزير المال علي حسن خليل من أن لا ضرائب جديدة على الطبقات الفقيرة”.

واستنكر التجمع “قيام قوات العدو الصهيوني بإطلاق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس متهما إياها بأنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهادها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام