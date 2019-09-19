وزارة الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السعودي يتضمن 88 منظومة باتريوت أميركية لحماية الحدود الشمالية للسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2019 - 17:00

وزارة الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السعودي يتضمن 88 منظومة باتريوت أميركية لحماية الحدود الشمالية للسعودية

منذ 12 mins 19 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة