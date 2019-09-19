وزارة الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السعودي يتضمن 88 منظومة باتريوت أميركية لحماية الحدود الشمالية للسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 17:00
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وزارة الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السعودي يتضمن 88 منظومة باتريوت أميركية لحماية الحدود الشمالية للسعودية
منذ 12 mins
19 September، 2019
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