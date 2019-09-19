صدور القرار الظني في ملف بلدية سبلين وإحالة محاميين على الجنايات

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في حق رئيس بلدية سبلين محمد.ق وزوجته نوال التي تشغل منصب أمينة الصندوق ونائب الرئيس كمال.ق ورئيس الشرطة البلدية بجرائم اختلاس اموال من الصندوق البلدي، قدرت بنحو مليوني دولار أميركي.

وظن منصور برئيس البلدية والآخرين بجناية المواد 360 و 456 و 457 و 459 عقوبات، إضافة الى جنح المواد 359 و363 و670 و671 و673.

وكانت النيابة العامة المالية قد تحركت بناء على إخبار في حق رئيس البلدية ومن معه بجرائم هدر أموال عامة واختلاسات وإهمال وظيفي.

وفي سياق آخر، أحال القاضي منصور المحاميين ن.ف وم.ع أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان بجرم التزوير واستعمال المزور وفقا لنص المادتين 456 و 459 عقوبات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام