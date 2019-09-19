قوى الامن: توقيف لبنانيين 2 وسوري في الحمرا لترويجهم مخدرات على طلاب الجامعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 12/9/2019، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن قيام شخص مجهول بترويج المخدرات على العديد من طلاب الجامعات.

بناء عليه، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات، أوقف المكتب المذكور بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحده الشرطة القضائية المشتبه به، ويدعى: و. ر. (مواليد عام 1995، سوري).

وبتفتيش منزله، عثر بداخله على كمية من المخدرات عبارة عن:

– 2،57 كلغ من مادة حشيشة الكيف.

– 27 غراما من الماريجوانا.

– غرام ونصف غرام من ماده الكوكايين، إضافة الى ميزانين حساسين وكمية من أكياس النايلون الصغيرة التي تستخدم لتوضيب المخدرات.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات بأنواعها المختلفة، إلى العديد من طلاب الجامعات في العاصمة بيروت، وذلك بعد ان يستحصل عليها من ر. و. مواليد عام 1992، لبناني).

بتاريخ 13/9/2019 وفي محلة الحمرا، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، جرى توقيف شخصين يقومان بنقل المخدرات الى المروج و. ر. المذكور، وهما كل من:

– ي. ن. (مواليد عام 1989، لبناني)

– ح. و. (مواليد عام 1997، لبناني)، وضبط بحوزتهما كيلوغرام واحد من ماده حشيشة الكيف وغرامان من مادة الكوكايين، كانا في صدد تسليمها إلى الموقوف و. ر. بعدما قاما بنقلها من البقاع إلى بيروت.

أودعوا مع المضبوط القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف سائر المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام