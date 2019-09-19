ظريف : لا نريد حرباً لكننا لن نتهاون في الدفاع عن أراضينا (CNN) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 17:00

ظريف : لا نريد حرباً لكننا لن نتهاون في الدفاع عن أراضينا (CNN)

منذ 1 ساعة 19 September، 2019
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