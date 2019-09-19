ظريف لـCNN : تداعيات غارة عسكرية أمريكية أو سعودية على إيران الآن ستكون حربا شاملة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2019 - 17:00

ظريف لـCNN : تداعيات غارة عسكرية أمريكية أو سعودية على إيران الآن ستكون حربا شاملة

منذ 1 ساعة 19 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة