قائد سلاح الجو الايراني: سنصبح أقوى من السابق في مجال الحرب الالكترونية

أكد قائد القوة الجوية التابعة للجيش الايراني عزيز نصير زادة الخميس، أن “الحرب الالكترونية موضوع يتطور ويتسع يوما بعد يوما، ونحن لا نريد ان نتأخر عن العالم في هذا المجال، وسنصبح أقوى من السابق”. وعلى هامش افتتاح كلية هندسة الحرب الالكترونية في جامعة الشهيد ستاري للعلوم والفنون الجوية، قال العميد الطيار نصير زادة إن “القوات المسلحة وخاصة القوة الجوية للجيش بصدد توسيع نشاطاتها في كل المجالات، وخاصة الموضوعات التدريبية والنوعية، وفي هذا المجال نريد ان ندرب طلابا كفوئين ومتخصصين.”

وبيّن ان كلية الحرب الالكترونية تحظى بأهمية كبرى، مضيفاً “في هذه الايام يحظى موضوع الحرب الالكترونية بأهمية كبرى ويشهد التطور والتوسع يوما بعد يوم، ونحن لا نريد ان نتأخر عن العالم، ونريد ان نتحرك في قمة هذه المعرفة في هذا المجال، وبناء عليه تم تأسيس كلية الحرب الالكترونية في جامعة الشهيد ستاري، حيث تم تجهيزها بمختبرات جيدة جداً ومعدات ومتطورة”.

المصدر: وكالة أنباء فارس