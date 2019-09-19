ظريف يبحث ونظيره العراقي اخر التطورات في المنطقة

بحث وزير الخارجية الايرانية “محمد جواد ظريف” ونظيره العراقي “محمد علي الحكيم” خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، في آخر التطورات الاقليمية.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان المزاعم الواهية للقادة السعوديين والامريكيين حول مصدر تفجير المنشآت النفطية السعودية وايضا انتخابات الكيان الصهيوني التي ادّت بحسب احدث التقارير حول النتائج المعلنة الى هزيمة حزب نتنياهو وبالتالي الاطاحة بحكومة الاخير، هي من اهم القضايا الراهنة في المنطقة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين ايران والعراق.

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المصدر: وكالة ارنا