منظمة التعاون والتنمية التوترات التجارية تعوق نمو الاقتصاد العالمي

حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس من أن تصاعد التوترات التجارية يعوف آفاق نمو الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يسجل أدنى معدل له منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي تحديث لآخر توقعاتها الاقتصادية الصادرة في أيار/مايو. خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.2% إلى 2.9%. كما خفضت التوقعات للعام 2020 من 3.4% إلى 3%.

وقالت المنظمة “هذه ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية. مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض”.

وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في تموز/يوليو بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم. الولايات المتحدة والصين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية