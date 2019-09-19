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September 19 2019 - 14:32

منظمة التعاون والتنمية التوترات التجارية تعوق نمو الاقتصاد العالمي

منذ 21 mins 19 September، 2019
الصين وامريكا
أخبار دولية

حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس من أن تصاعد التوترات التجارية يعوف آفاق نمو الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يسجل أدنى معدل له منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي تحديث لآخر توقعاتها الاقتصادية الصادرة في أيار/مايو. خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.2% إلى 2.9%. كما خفضت التوقعات للعام 2020 من 3.4% إلى 3%.

وقالت المنظمة “هذه ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية. مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض”.

وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في تموز/يوليو بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم. الولايات المتحدة والصين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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