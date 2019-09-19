الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح احيانا خاصة في الشمال ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: طقس صيفي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: مشمس اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

– الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح احيانا خاصة في الشمال ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء 28 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية