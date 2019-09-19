براغ تدعو إلى عمل دولي مشترك لتسهيل عودة المهجرين السوريين لوطنهم

دعا رئيس الحكومة التشيكية اندريه بابيش إلى عمل دولي مشترك لتسهيل عودة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى بلدهم وإنهاء الأزمة في سورية.

وفي حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني قال بابيش “الحل الوحيد للاجئين يكمن في عودتهم إلى وطنهم” مضيفا لو كانت الأمم المتحدة فعالة وهي ليست كذلك لكان من الممكن فعل شيء ما.

وأشار بابيش إلى محورية الدور الروسي في حل أزمات المنطقة وقال “من دون روسيا لا يمكن حل الوضع القائم في الشرق الأوسط”.

وكان بابيش أكد في وقت سابق من العام الجاري أن من مصلحة أوروبا حل الأزمة في سورية وأن يسود الأمن والاستقرار فيها كي يتمكن المهجرون السوريون من العودة إلى وطنهم.

المصدر: سانا