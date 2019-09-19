ترانب: هناك الكثير من الخيارات تجاه ايران قبل خيار الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 11:46

ترانب: هناك الكثير من الخيارات تجاه ايران قبل خيار الحرب

منذ 17 mins 19 September، 2019
أخبار موقع المنار

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