انتخابات “الكنيست” في كيان العدو: بعد فرز 97% من الأصوات تقدم حزب “أزرق أبيض” بمقعدين عن “الليكود” (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 11:48

انتخابات “الكنيست” في كيان العدو: بعد فرز 97% من الأصوات تقدم حزب “أزرق أبيض” بمقعدين عن “الليكود” (روسيا اليوم)

منذ 29 mins 19 September، 2019
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