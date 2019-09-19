انتخابات “الكنيست” في كيان العدو: بعد فرز 97% من الأصوات تقدم حزب “أزرق أبيض” بمقعدين عن “الليكود” (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 11:48
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انتخابات “الكنيست” في كيان العدو: بعد فرز 97% من الأصوات تقدم حزب “أزرق أبيض” بمقعدين عن “الليكود” (روسيا اليوم)
منذ 29 mins
19 September، 2019
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