نائبة الرئيس الفنزويلي تدعو واشنطن لاستئناف الاتصالات الدبلوماسية

دعت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز الحكومة الأميركية إلى استعادة عملية إجراء الحوار والمباحثات بين البلدين. وقالت رودريغيز “الشيء الوحيد الذي نأمل في قيام الحكومة الأميركية به هو إظهار الحس السليم وإعادة القنوات الدبلوماسية والحوار مع حكومة (الرئيس) نيكولاس مادورو، ولا توجد أي وسيلة أخرى”. وأضافت أنه بعد فشل الولايات المتحدة في تنفيذ خططها الهادفة إلى الإطاحة بحكومة فنزويلا الشرعية والدستورية لن يبقى هناك سوى طريق واحد وهو الحوار والاتصالات الدبلوماسية.

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في 23 كانون الثاني/يناير الماضي بعد اعتراف واشنطن بالمعارض خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد . وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا والدائرة المقرّبة من مادورو.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية