اليمن: اطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات قوى العدوان في #حيران (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 00:00

اليمن: اطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات قوى العدوان في #حيران (المسيرة)

منذ 2 ساعة 18 September، 2019
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