اليمن: إصابة طفلتين يمنيتين بنيران قوى الغزو والمرتزقة في الحديدة

أصيبت طفلتان يمنيتان، اليوم الأربعاء، بنيران قوى الغزو والمرتزقة في محافظة الحديدة، في خرق متواصل لقوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.

وأكد مراسل “المسيرة نت” إصابة طفلتين إحداهما جراحها خطيرة بقذيفة هاون لقوى العدوان على منزل مواطن في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

إلى ذلك استهدف الغزاة والمرتزقة بالرشاشات المتوسطة أماكن متفرقة من منطقة كيلو16.

واستحدثت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان تحصينات قتالية في إحدى المزارع بمنطقة كيلو16.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصعيد قوى العدوان في الحديدة وخرقها الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة وفي ظل صمت أممي مريب.

المصدر: المسيرة