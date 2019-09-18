منظمة العفو الدولية: قتل الحراس “الإسرائيليين” المسلحين لامرأة فلسطينية على حاجز #قلنديا اليوم ما هو إلا تذكير بضرورة تحقيق العدالة الدولية من أجل إنهاء انتهاكات “إسرائيل” المنهجية بحق الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 22:28

منظمة العفو الدولية: قتل الحراس “الإسرائيليين” المسلحين لامرأة فلسطينية على حاجز #قلنديا اليوم ما هو إلا تذكير بضرورة تحقيق العدالة الدولية من أجل إنهاء انتهاكات “إسرائيل” المنهجية بحق الشعب الفلسطيني

منذ 9 mins 18 September، 2019
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