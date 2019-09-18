منظمة العفو الدولية: انعدام محاسبة القوات “الإسرائيلية” يؤدي إلى ارتكاب مزيد من هذه الانتهاكات بلا حسيب أو رقيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 22:28
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القوات المسلحة اليمنية تعرض مشاهد لرصد الطائرات المسيرة اليمنية للمنشآت السعودية قبل تنفيذ عملية توازن الردع 2
القوات المسلحة اليمنية: العدو يحاول الاستهانة بالقدرات اليمينة واليمن الجديد قادر على الرد بقوة وفي العمق السعودي
القوات المسلحة اليمنية: لدينا عشرات الأهداف في الإمارات وعليها وقف مشاركتها في العدوان إذا أرادت حفظ أبراجها الزجاجية
القوات المسلحة اليمنية: للنظام الإماراتي نقول عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيراً إذا قررت القيادة تنفيذ رد بأي لحظة
المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يزعم أن إيران تقف وراء الهجمات على منشآت أرامكو "من خلال وكلائها في اليمن"
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول في تغريدة إنه طلب من وزير الخزانة الأميركي تشديد العقوبات على إيران
وزير الخارجية الإيراني: العقوبات الأميركية الجديدة تتعمد استهداف المدنيين وهي غير قانونية وغير إنسانية
بومبيو: الهجوم على أرامكو "إيراني" وهو عمل حربي لم يكن مصدره الحوثيون ولا إثبات على أن مصدره العراق
الخارجية الإيرانية أكّدت أنه إذا شن عدوان على طهران فإنّها سترد رداً فورياً وقاسياً لن يكون مقتصراً على مصدر العدوان
مراسل المنار: العدوان يستهدف مرتزقته بعدة غارات أثناء فرارهم عقب زحف فاشل على الربوعة في عسير ما أوقع قتلى وجرحى بينهم
إعلام العدو: حزب أزرق أبيض يتقدم بالانتخابات بحصوله على 32 مقعداً مقابل 31 مقعداً لحزب الليكود بعد فرز 93% من الأصوات
بنيامين نتانياهو يعلن أنه لن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لملاحقة تداعيات انتخابات الكنيست
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: إذا استمر المسار الحالي لما تسمى صفقة القرن فلا سلام في المنطقة
مصادر وزارية للمنار: مجلس الوزراء لم يقر في جلسته مخطط المقالع والكسارات بل تم تشكيل لجنة وزارية لبحثه
وزير المال: رفعنا موازنة العام 2020 من دون أن يكون هناك فيها أي ضرائب أو رسوم إضافية لأن الناس لم تعد تحتمل
الوزير خليل: لم نعد بحاجة إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات العامة ومنها ما يجب دمجه أو إعادة النظر بميزانياتها
الوزير باسيل يعلن بعد لقاء نظيره الألماني عن تنظيم مؤتمر مشترك نهاية شهر تشرين الأول لتشجيع الاستثمار في لبنان
رئيس اتحادات قطاع النقل بسام طليس ينفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل وبعض المواقع عن إضراب يوم الخميس لقطاع النقل
ترامب يكلف في تغريدة روبرت أوبراين بتولي منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض خلفاً لجون بولتون المقال
رئيس الأركان الجزائري قايد صالح يأمر بحجز الحافلات والعربات ومنعها من نقل متظاهرين إلى العاصمة وتغريم أصحابها
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: برلين تقرر تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية لمدة ستة أشهر إضافية
باكستان تدين "الخطاب المتطرف" لوزير الخارجية الهندي بعد تعهده باستعادة الشطر الباكستاني من إقليم كشمير
اتفاق حكومي بين روسيا وأوغندا للتعاون في المجال النووي المدني وإنشاء بنى تحتية خاصة بالطاقة النووية
السلطات المالطية تعلن إنقاذ 45 مهاجراً كانوا يواجهون صعوبات على متن قارب خشبي في البحر المتوسط
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
منظمة العفو الدولية: انعدام محاسبة القوات “الإسرائيلية” يؤدي إلى ارتكاب مزيد من هذه الانتهاكات بلا حسيب أو رقيب
منذ 12 mins
18 September، 2019
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