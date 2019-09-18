الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في نينوى

اعلنت عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاربعاء، الاطاحة بما يعرف بمسؤول الدعم اللوجستي لولاية دجلة في تنظيم داعش شمال المحافظة.

وذكرت عمليات الحشد الشعبي في بيان، انه “من خلال عملية نوعية محكمة تمكن الفريق التكتيكي لاستخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى من القاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في ولاية دجلة شمال المحافظة”، مبينا ان “عملية القاء القبض تمت بعد متابعة دقيقة لعدة شهور استطاعت حيث أدلى المتهم بالاعترافات الأولية عن نقل العديد من عناصر وقيادات داعش في ولايتي الجزيرة والبادية ودجلة”.

واضاف البيان، ان “الارهابي قام بنقل العبوات الناسفة التي تسببت بقتل الأبرياء من المواطنين كونه يتولى مسؤولية توزيع (الكفالات) لعوائل داعش في نينوى”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي