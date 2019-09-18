تلف 10 طن من الحشيشة و25 مليون حبة كبتاغون ومخدرات مختلفة في مكب برج حمود

أتلف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 17/9/2019 كمية من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب برج حمود للنفايات، بناء على إشارة القضاء المختص، وبحضور: المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، مساعد رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد الأمير خالد الأيوبي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد هنري منصور وعدد من ضباط وعناصر المكتب، النقيب ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم النيابة العامة التمييزية ريمون قزحيا”.

أما المخدرات المضبوطة التي تم تلفها فهي على الشكل التالي:

– حشيشة كيف: حوالي /10/ طن.

– كبتاغون: حوالي /25/ مليون حبة.

– كوكايين: /222,927/ كلغ.

– أمفيتامين: /277/ كلغ.

– ترامادول: حوالي مليون حبة.

– حبوب مهدئة/مختلف: /5,792/ حبة.

– Xtc: / 2,870/ حبة.

– سالفيا: /12,62/ كلغ.

– ماريجوانا: حوالي /7/ كلغ.

– سيمو / كناكيمو: /276/ زجاجة (سعة 100ملل).

فضلا عن هواتف، كاميرات مراقبة وأدوات تستخدم في تصنيع وترويج المخدرات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام