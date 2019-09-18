حسام الدين آشنا: لم يستطع هذا المؤتمر ان يثبت من اين انطلقت الطائرات ولماذا لم يستطع الدفاع الجوي التصدي لها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 19:26

حسام الدين آشنا: لم يستطع هذا المؤتمر ان يثبت من اين انطلقت الطائرات ولماذا لم يستطع الدفاع الجوي التصدي لها

منذ 13 mins 18 September، 2019
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