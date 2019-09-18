مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا: المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية كارثة إعلامية لهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 19:26

مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا: المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية كارثة إعلامية لهم

منذ 16 mins 18 September، 2019
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