القوات المسلحة اليمنية: نحن اليوم أكثر تصميماً على تنفيذ عمليات واسعة ونوعية وهذا التحذير خذوه على محمل الجد أكثر من أي وقت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2019 - 19:26

القوات المسلحة اليمنية: نحن اليوم أكثر تصميماً على تنفيذ عمليات واسعة ونوعية وهذا التحذير خذوه على محمل الجد أكثر من أي وقت

منذ 31 mins 18 September، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة