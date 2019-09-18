وفاة مهاجر غير قانوني وفقدان 3 إثر غرق مركبهم جنوب تونس

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم، وفاة شخص وفقدان 3 آخرين إثر غرق مركب يقل 10 مهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل جزيرة جربة جنوب البلاد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أنه تم انقاذ 6 مهاجرين.

وحادثة الغرق هذه هي الثانية خلال يومين، فقد توفي مهاجران أمس وفقد 5 آخرون لم يعثر عليهم حتى اليوم، على ما أوضح الجبابلي.

وفي تموز، انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم زهاء 20 امرأة و3 رضع من دول افريقيا جنوب الصحراء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام