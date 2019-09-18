الجيش: توقيف 2016 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة خلال آب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 17:56

الجيش: توقيف 2016 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة خلال آب

منذ 7 mins 18 September، 2019
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لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب المنصرم، تم توقيف 2016 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات 35 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والدخان والتنباك المهرب وعدد من أجهزة الاتصالات. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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