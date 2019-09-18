واعظي يعلن تشكيل لجنة خاصة لإزالة مشاكل التجار الإيرانيين والأتراك

أعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية “محمود واعظي” عن تشكيل لجنة خاصة في إطار لجنة التعاون الإقتصادي المشتركة بين إيران وتركيا؛ مضيفا ان هذه اللجنة التي سيكون لها فروعا في طهران وأنقرة، ستعمل على التسريع في وتيرة إزالة مشاكل تجار البلدين.

وفي كلمته أمام منتدى فرص الإستثمار الثنائية لإيران وتركيا اليوم الأربعاء أضاف واعظي، ان إيران وتركيا بوصفهما بلدين إسلاميين وجارين يتمتعان بفرص سياسية وإقتصادية مرموقة وموقع جغرافي فريد بين البلدان الإسلامية؛ مؤكدا ان طهران وأنقرة تستطيعان أن تشكلا النواة الرئيسة للتفاعل القائم على التنمية مع سائر دول المنطقة.

المصدر: وكالة ارنا