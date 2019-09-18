الجيش اليمني: مؤتمر صحافي هام خلال ساعات لكشف تفاصيل عملية “توازن الردع 2” ضد منشآت أرامكو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 17:56
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الإمام السيد علي الخامنئي: رغم كل المؤامرات ضد الثورة الإسلامية طوال 40 عاماً فإنها تحولت إلى شجرة متينة
الرئيس الإيراني: السعودية والإمارات وأميركا وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة ودمروا اليمن
الشيخ حسن روحاني: اليمنيون لم يقصفوا في أرامكو مدرسة أو مستشفى أو سوقاً لتغضبوا بل ضربوا مركزاً صناعياً ليحذروكم
الخارجية الإيرانية تسلم الحكومة الأميركية عن طريق السفارة السويسرية بطهران مذكرة سياسية حذرت فيها من أي إجراء ضد طهران
الخارجية الإيرانية أكّدت أنه إذا شن عدوان على طهران فإنّها سترد رداً فورياً وقاسياً لن يكون مقتصراً على مصدر العدوان
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: إن تم الاعتداء علينا فإن ردنا سيكون حاسماً بنفس طريقة إسقاط الطائرة الأميركية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول في تغريدة إنه طلب من وزير الخزانة الأميركي تشديد العقوبات على إيران
المتحدث باسم القوات الجوية اليمنية العميد عبدالله الجفري للمنار: ضربات الطائرات المسيرة ستستمر تصاعدياً حتى وقف العدوان
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: مؤتمر صحافي هام خلال ساعات لكشف تفاصيل عملية توازن الردع 2 ضد منشآت أرامكو
مراسل المنار: العدوان يستهدف مرتزقته بعدة غارات أثناء فرارهم عقب زحف فاشل على الربوعة في عسير ما أوقع قتلى وجرحى بينهم
إستشهاد فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص العدو بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
إعلام العدو: حزب أزرق أبيض يتقدم بالانتخابات بحصوله على 32 مقعداً مقابل 31 مقعداً لحزب الليكود بعد فرز 93% من الأصوات
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: إذا استمر المسار الحالي لما تسمى صفقة القرن فلا سلام في المنطقة
النائب قبيسي: الرئيس نبيه بري سيتابع إقرار قطع الحساب وتحويله إلى مجلس النواب قبل إقرار الموازنة
مصادر وزارية للمنار: مجلس الوزراء لم يقر في جلسته مخطط المقالع والكسارات بل تم تشكيل لجنة وزارية لبحثه
وزير المال: رفعنا موازنة العام 2020 من دون أن يكون هناك فيها أي ضرائب أو رسوم إضافية لأن الناس لم تعد تحتمل
الوزير خليل: لم نعد بحاجة إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات العامة ومنها ما يجب دمجه أو إعادة النظر بميزانياتها
الأمن الداخلي اللبناني يوقف سورياً من مواليد عام 1999 يعمل لصالح "داعش" وكان يخطط لاستهداف تجمعات بشرية في حارة صيدا
الأمن الداخلي: الإرهابي الموقوف خبير بالأحزمة الناسفة وقاتل مع "داعش" بريف حلب الشمالي قبل أن يصاب ويتحول للعمل الإداري
الوزير باسيل يعلن بعد لقاء نظيره الألماني عن تنظيم مؤتمر مشترك نهاية شهر تشرين الأول لتشجيع الاستثمار في لبنان
ترامب يكلف في تغريدة روبرت أوبراين بتولي منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض خلفاً لجون بولتون المقال
رئيس الأركان الجزائري قايد صالح يأمر بحجز الحافلات والعربات ومنعها من نقل متظاهرين إلى العاصمة وتغريم أصحابها
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: برلين تقرر تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية لمدة ستة أشهر إضافية
باكستان تدين "الخطاب المتطرف" لوزير الخارجية الهندي بعد تعهده باستعادة الشطر الباكستاني من إقليم كشمير
اتفاق حكومي بين روسيا وأوغندا للتعاون في المجال النووي المدني وإنشاء بنى تحتية خاصة بالطاقة النووية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
الجيش اليمني: مؤتمر صحافي هام خلال ساعات لكشف تفاصيل عملية “توازن الردع 2” ضد منشآت أرامكو
منذ 53 mins
18 September، 2019
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