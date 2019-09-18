الجيش اليمني: مؤتمر صحافي هام خلال ساعات لكشف تفاصيل عملية “توازن الردع 2” ضد منشآت أرامكو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 17:56

الجيش اليمني: مؤتمر صحافي هام خلال ساعات لكشف تفاصيل عملية “توازن الردع 2” ضد منشآت أرامكو

منذ 53 mins 18 September، 2019
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