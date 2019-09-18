معركة الاسرى في سجون العدو متواصلة

يواصل الاسرى داخل سجون العدو الاسرائيلي الاربعاء معركتهم ضد السجان، حيث يواصل 6 من الاسرى المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الاداري بعضهم دخل شهره الثالث في الاضراب وسط تحذيرات من تدهور حالتهم الصحية، في حين يواصل 140 اسيرا آخرين معركتهم لليوم التاسع على التوالي ضد اجهزة التشويش المسرطنة .

وأكدت “هيئة الاسرى” انه “تم نقل الأسير ناصر الجدع (31 عامًا) من بلدة برقين قضاء جنين ومضرب منذ (43) يومًا لمستشفى كابلان في الداخل المحتل”، وتابعت “في حين يعاني باقي الاسرى من اوضاع صحية خطيرة وتحذيرات من مخاطر تهدد حياتهم والتي كان اخرها الاسير خلف والتي حذرت عائلته من تدهور حالته الصحية.

المصدر: فلسطين اليوم