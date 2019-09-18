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September 18 2019 - 16:24

وزير الدفاع الياباني: لسنا على علم بأي “تورط” إيراني في هجوم “أرامكو”

منذ 14 mins 18 September، 2019
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أخبار دولية - اليابان

قال وزير الدفاع الياباني الجديد تارو كونو، اليوم الأربعاء، إن اليابان لم تر أي معلومات استخباراتية تظهر أن إيران مسؤولة عن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية.

وأضاف كونو في مؤتمر صحافي “لسنا على علم بأي معلومات تشير إلى إيران، وأضاف “نعتقد أن الحوثيين نفذوا الهجوم بناء على البيان الذي زعم مسؤوليتهم عنه”.

وتابع وزير الدفاع الياباني أن “اليابان لا يمكنها المشاركة في أي انتقام عسكري بسبب القيود الدستورية وستواصل بدلا من ذلك التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الحالية”.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، نفذ بـ 10 طائرات مسيرة.

 

المصدر: وكالة رويترز

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