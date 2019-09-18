الجامعة العربية توافق على مقترح العراق بشأن النازحين

وافق أعضاء المجلس الوزاري للدول العربية، اليوم الأربعاء، على المقترح الذي قدمه وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى بشأن عقد الاتفاقية المشتركة الخاصة بالنازحين داخلياً في المنطقة العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير إنه “تمت الموافقة على البند الثاني عشر ضمن قرارات مجلس الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في العاشر من شهر سبتمبر الجاري”.

وأشار إلى أن “هذا البند ينص على تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لعقد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية”.

وأضاف أن “الوزارة شكلت فريق عمل لكتابة المسودة والملاحظات الخاصة بالاتفاقية فضلا عن التنسيق مع جامعة الدول العربية بهذا الشأن”.

المصدر: الفرات نيوز