ظريف: سيكون العالم مكانا أفضل من خلال التعاون والتفاعل

صرح وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، ان العالم سيكون مكانا أفضل من خلال التعاون والتفاعل البناء؛ مؤكدا، “ان الآخرين لن يدعمونا، ولن يوفروا الأمن لنا، ولن يجلبوا لنا الرخاء والرفاهية وإذا أردنا أن يحترمنا الآخرون، فعلينا أن نحترم أنفسنا”.

وفي كلمته ظهر اليوم الأربعاء، خلال إجتماع سفراء رابطة دول جنوب شرق آسيا “الأسيان” في طهران إحتفاءا بذكرى تأسيس هذه الرابطة؛ أضاف ظريف، “ان مبدأ التعددية قد تعرض للتهديد وباتت الأحادية تخاطر بمنجزاتنا على مدى العقود الماضية”؛ مضيفا ان هذا الملتقى يعد علامة على الأمل في أنه من الممكن أن يجتمع عددا من الشخصيات الناجحة والمفعمة بالحيوية من دول آسيوية هامة للتفكير والتخطيط لمستقبل بلدانها.

وتابع، ان هؤلاء الأشخاص يستطيعون اتخاذ القرار للمضي قدما من أجل مستقبل أفضل لا لمواطني بلدانهم فحسب، بل لمواطني المجتمع الدولي بأسره.

المصدر: وكالة ارنا