اعتصام طالبي في عين الحلوة رفضا لقرار وزارتي التربية والعمل في شأن الفلسطينيين

نفذ الطلاب الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة اعتصاما عند مدخل المخيم الشمالي “احتجاجا على عدم تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية في مدينة صيدا كما جرت العادة كل عام، ورفضا لقرار وزير العمل كميل ابو سليمان في شأن العمال الفلسطينيين”، بدعوة من “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” و”اللجان الشعبية” و”الحراك الشعبي” في منطقة صيدا و”لمطالبة اللجنة الوزارية التي تشكلت برئاسة الرئيس سعد الحريري بـ”الاجتماع والاسراع في اقرار الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان”.

وشارك في الاعتصام ممثلون للقوى الفلسطينية واللجان الشعبية و”الحراك الشعبي”، ورفع الطلاب المعتصمون الكتب المدرسية وهتفوا مطالبين بحقهم في التعليم.

الى ذلك، زار وفد قيادي من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد” برئاسة رئيس الاتحاد في لبنان يوسف احمد، رئيس المنطقة التربوية في محافظة الجنوب باسم عباس في مكتبه في سراي صيدا، في حضور مديري المدارس الرسمية في صيدا عارضا “العقبات التي واجهت عملية تسجيل والتحاق الطلاب الفلسطينيين بالمدارس الرسمية اللبنانية في محافظة الجنوب وخصوصا بمدارس مدينة صيدا، بحيث تم رفض تسجيل الطلاب الفلسطينيين القدامى، واقفلت ابواب التسجيل في وجه الطلاب الجدد في غالبية المدارس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام