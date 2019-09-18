عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي الى بلداتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 14:54
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إعلام العدو: بنيامين نتانياهو وبني غانتس متعادلان في انتخابات الكنيست بعد فرز جميع الأصوات تقريباً
الأمن الداخلي اللبناني يوقف سورياً من مواليد عام 1999 يعمل لصالح "داعش" وكان يخطط لاستهداف تجمعات بشرية في حارة صيدا
الأمن الداخلي: الإرهابي الموقوف خبير بالأحزمة الناسفة وقاتل مع "داعش" بريف حلب الشمالي قبل أن يصاب ويتحول للعمل الإداري
إضراب لتجمع شركات المحروقات ونقابات أصحاب المحطات والصهاريج وموزعي المحروقات في لبنان
الرئيس التركي: سننفذ خططنا إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في المحادثات مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا
مركز المصالحة الروسي: عملية إخراج النازحين من مخيم الركبان جنوب سوريا ستنفذ خلال 30 يوماً
التلفزيون السوري: إرهابيو النصرة يفرضون حصاراً خانقاً على الأهالي ويمنعونهم من الوصول إلى ممر أبو الضهور بريف إدلب
الداخلية المصرية: مقتل 9 مسلحين في مدينتي العبور و15 مايو بضواحي القاهرة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن
تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي شرق أفغانستان
مقتل أكثر من 25 تلميذاً في حريق في مدرسة في ليبيريا
الإمام السيد علي الخامنئي: رغم كل المؤامرات ضد الثورة الإسلامية طوال 40 عاماً فإنها تحولت إلى شجرة متينة
الرئيس الإيراني: السعودية والإمارات وأميركا وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة ودمروا اليمن
الشيخ حسن روحاني: اليمنيون لم يقصفوا في أرامكو مدرسة أو مستشفى أو سوقاً لتغضبوا بل ضربوا مركزاً صناعياً ليحذروكم
الخارجية الإيرانية تسلم الحكومة الأميركية عن طريق السفارة السويسرية بطهران مذكرة سياسية حذرت فيها من أي إجراء ضد طهران
الخارجية الإيرانية أكّدت أنه إذا شن عدوان على طهران فإنّها سترد رداً فورياً وقاسياً لن يكون مقتصراً على مصدر العدوان
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: المزاعم والاتهامات لإيران مرفوضة بشكل كامل ولن تصل إلى أي نتيجة
العميد حاتمي: إن تم الاعتداء علينا فإن ردنا سيكون حاسماً بنفس طريقة إسقاط الطائرة الأميركية
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: طهران جاهزة للرد بحزم وبشكل شامل وبكل ما تملك من قوة إذا تم الاعتداء عليها
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: نريد إرساء حقائق الهجمات على السعودية قبل أن نبدي رد فعلنا
رويترز: وزارة الخارجية الأميركية تحث رعاياها على توخي مزيد من الحذر لدى السفر إلى السعودية
المتحدث باسم القوات الجوية اليمنية العميد عبدالله الجفري للمنار: ضربات الطائرات المسيرة ستستمر تصاعدياً حتى وقف العدوان
الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون محاولة تقدم لقوى العدوان قبالة منفذ علب بعسير ويكبدونها خسائر في العديد والعتاد
إفشال محاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الأميركي على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية شرق الدود بجيزان
إستشهاد فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص العدو بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي الى بلداتهم
منذ 45 mins
18 September، 2019
خبر وصورة
المصدر:
سانا
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