عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي الى بلداتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 14:54

عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي الى بلداتهم

منذ 45 mins 18 September، 2019
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خبر وصورة

المصدر: سانا

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