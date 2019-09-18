اليمن: خسائر كبيرة للعدوان بعمليات للجيش واللجان في عدة جبهات

تكبدت قوات العدوان السعودي الاميركي على اليمن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بعمليات هجومية وقنص وكسر زحوفات و قصف مدفعي وصاروخي خلال الـ24 ساعة الماضية.

جبهة جيزان:

وقال مصدر عسكري يمني إن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية كسرت زحفا لمرتزقة الجيش السعودي شرق جحفان استمر عدة ساعات ومصرع وإصابة عدد كبير من الخونة المرتزقة بينهم ضابط سوداني وجرح آخرين”، وأكد “سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي شرق الدود إثر استهدافهم بقذائف مدفعية وتدمير رشاشين عيار 23”.

جبهة نجران:

سقط عدد من عناصر قوى العدوان السعودي الاميركي بين قتلى وجرحى إثر كمينين نوعي لوحدة الهندسة اليمنية في الأجاشر.

جبهة عسير:

أوضح مصدر عسكري أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا بعون الله محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد”، وتابع “كما كسروا محاولة تقم فاشلة لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة ودمروا رشاش عيار 14 وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد”.

جبهة حجة:

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات قوى العدوان في حيران، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية عملتين هجوميتين على مواقع قوى العدوان شرق وجنوب حيران وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تم قنص 5 من عناصر العدوان غرب حرض وغرب جبل النار، وإعطاب مدرعة لهم غرب حرض.

جبهة الجوف:

فجرت وحدات من الجيش واللجان آلية للعدوان بعبوة ناسفة في جبهة حام بمديرية المتون، ما أدى لمقتل من عليها.

المصدر: موقع انصار الله