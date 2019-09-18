هل آن الأوان لتسلق سلم العمل؟ هكذا تحصل على ترقية..

يشعر كل موظف في مرحلة ما من مسيرته المهنية بضرورة التقدُّم خطوة إلى الأمام، وهو ما يُعرف بالحصول على ترقية.

وقد تختلف أسباب طلب ترقية من شخص لآخر، فسواء كان الدافع الانتقال إلى المستوى الوظيفي التالي، أو الحصول على راتب أعلى، أو البحث عن فرصة أفضل، أو بسبب الشعور بعدم الرضى في المنصب الحالي، أو حتى الرغبة بالعمل في وظيفة مليئة بالتحديات والفرص الجديدة، تذكر أن الحصول على ترقية من حقك.

كيف تعرف أنه حان وقت الحصول على ترقية؟

قد تشعر بالتردد أو الشك في مدى أحقيتك في الحصول على ترقية في مرحلة ما من مسيرتك المهنية، وقد تجد نفسك تتساءل: “لماذا سأحصل على ترقية بينما غيري لن يحصل عليها”؟ أو “هل أبذل جهداً يستحق الترقية”؟ ولكن، لا تقلق، فهناك مؤشرات واضحة، نعرضها عليك فيما يلي، تساعدك على معرفة ما إذا كنت فعلاً تستحق الحصول على ترقية أم لا.

-تبذل الكثير من الجهد غير المطلوب: إن العمل بوظيفة بدوام كامل يعني امتلاك مجموعة من المهام المحددة التي عليك أدائها خلال يومك. وعادةً ما يلتزم الموظفون بهذه المهام وينجزونها بشكل كامل. في حال كنت تنجز الكثير من الجهد وتقوم بواجباتك وأكثر، وكنت دائماً تأخذ زمام المبادرة لتحمُّل مسؤوليات وإنجاز مهام جديدة، وتتعرض لضغط عمل بسبب مهام جديدة، فأنت تستحق الحصول على ترقية بالفعل.

-تعمل بشغف كبير: يعتقد الكثير من الموظفين أن مجموعة المهام والمسؤوليات التي يمتلكونها هي مهام عليهم إنجازها فقط والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن. ونتيجة لذلك، يبدؤون بإنجاز مهامهم بشكل غير متقن، ودون شغف أو اهتمام. في حال كنت تشعر أنك تحب عملك، وتنجزه بشغف كبير، إذاً أنت تستحق الحصول على ترقية بالطبع.

-عملك متقَن ومميز: من الأمثلة على ذلك مساعدة زميل ما في إنجاز مهام ضرورية أو عاجلة، أو التطوع لتحمُّل مسؤوليات يتجنبها الجميع، أو المساعدة في حل مشكلة كبيرة يواجهها كافة الموظفين. وفي حال كنت أنت الشخص الذي يقصده الجميع لمساعدتهم في أداء مهامهم وحل مشاكلهم، وتُقدم عمل متقن ومتميز، فأنت بالفعل تستحق التقدير من خلال الحصول على ترقية جيدة.

-تبحث دائماً عن تحد جديد: في حال كنت أنت الشخص الذي يبحث دوماً عن تحد جديد، ولا تحب البقاء في منطقة الراحة، أو أداء ذات المهام طوال العام، ودائماً ما تتطلع لمواجهة تحديات وصعوبات لحلها فأنت حقاً تستحق الانتقال إلى المستوى التالي على السلم المهني.

كيف يمكنك طلب ترقية من مديرك؟

إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها لمساعدتك على طلب ترقية بطريقة مهنية وناجحة:

-اختر وقتاً مناسباً: أنت تعرف معلومات عن شركتك أفضل من أي شخص آخر، وتعلم جيداً الصعوبات المالية التي تواجهها – إن وُجدت – أو مدى صعوبة المنافسة واشتدادها في السوق، أو حتى قيمة الأرباح أو الخسائر التي تواجهها شركتك. ولضمان تلبية طلبك في الحصول على ترقية، ننصحك باختيار اللحظة المناسبة عند التقدم بطلبك. لا تستعجل الأمور، والأهم من ذلك، لا تقلق، ستحصل على ما تستحق، وعليك فقط التحلّي ببعض الصبر.

-ضع لائحة بأبرز متطلباتك: فور تحديد اللحظة المناسبة لطلب الترقية، عليك وضع خطة. فكّر مسبقاً في المتطلبات والأمور التي ترغب في تحسينها أو الحصول عليها عند طلبك لترقية. ما هي الأمور التي ترغب في الحصول عليها بالتحديد؟ هل ترغب في تغيير مسمّاك الوظيفي؟ أو الحصول على زيادة في الراتب؟ أو هل ترغب في أن تكون قائد فريق؟ أو تغيير القسم الذي تعمل به حالياً؟ عليك الإجابة على هذه الأسئلة أولاً قبل الإقدام على الخطوة التالية. وعليك ترك مجال للمفاوضات، فعلى الأغلب أنك لن تحصل على ما ترغب به بالتحديد أو بالصورة التي ترغب بها تماماً.

-تحدّث مع مديرك بشكل مباشر: لن يفيدك التحدث عن الأمر مع الموظفين الآخرين أو المدراء الذين لا يملكون صلاحية منحك ترقية. لطلب ترقية، حدد الاجتماع مع مديرك، وركز على الموضوع الذي ترغب في مناقشته، وأخبره أنك تود مناقشة خططك المهنية ليتمكن من التحضير مسبقاً.

-لا تنس متابعة الموضوع: بعد الانتهاء من الاجتماع، احرص على كتابة جميع الأمور التي اتفقت عليها مع مديرك. وسواء حصلت على الترقية مباشرة أم كانت هناك وعود بحصولك عليها في وقت قريب، أرسل رسالة بريد إلكترونية تضم جميع النقاط التي ذكرتموها بالاجتماع مع مديرك. وعليك سؤال مديرك ما إذا كان هناك حاجة لإرسال الرسالة لمدير الموارد البشرية كذلك أم لا، وما إن كان هناك إجراءات محددة عليك إنجازها مع قسم الموارد البشرية، أو مجموعة من المسؤوليات التي عليك تحملها. ولا تترك الأمر معلقاً في الهواء، بل احرص على توثيق جميع الأمور ومتابعتها.

المصدر: سي ان ان