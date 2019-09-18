باسيل وصل الى المانيا في إطار جولة خارجية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2019 - 13:22

باسيل وصل الى المانيا في إطار جولة خارجية

منذ 42 mins 18 September، 2019
جبران باسيل
لبنان

وصل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل الى المانيا في جولة تقوده الى انكلترا، فالولايات المتحدة الاميركية واسكتلندا.

وقد بدأ باسيل محادثاته مع مستشار الامن القومي في المانيا بان هاكر، على ان يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الالماني هايكوماس.

وفي لندن، سيتم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع بريطانيا، وفي الولايات المتحدة الاميركية سيفتتح الوزير باسيل مؤتمر الطاقة الاغترابية، وفي العشرين من الشهر الجاري سيلتقي باسيل الجالية اللبنانية ويطلع على أوضاعها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة