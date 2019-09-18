باسيل وصل الى المانيا في إطار جولة خارجية

وصل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل الى المانيا في جولة تقوده الى انكلترا، فالولايات المتحدة الاميركية واسكتلندا.

وقد بدأ باسيل محادثاته مع مستشار الامن القومي في المانيا بان هاكر، على ان يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الالماني هايكوماس.

وفي لندن، سيتم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع بريطانيا، وفي الولايات المتحدة الاميركية سيفتتح الوزير باسيل مؤتمر الطاقة الاغترابية، وفي العشرين من الشهر الجاري سيلتقي باسيل الجالية اللبنانية ويطلع على أوضاعها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام