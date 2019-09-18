الطقس في لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة نسبيا.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الجمعة:غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شمالية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%

-حال البحر: مائج، رارة سطح الماء 28 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام