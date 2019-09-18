طهران اوصلت مذكرة الى الادارة الاميركية عبر السفارة السويسرية ترفض الاتهامات وتحذر فيها من رد فوري وقاس على اي اعتداء (وكالات ايرانية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 13:22

طهران اوصلت مذكرة الى الادارة الاميركية عبر السفارة السويسرية ترفض الاتهامات وتحذر فيها من رد فوري وقاس على اي اعتداء (وكالات ايرانية)

منذ 58 mins 18 September، 2019
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