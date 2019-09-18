ما الذي تقوله أظفارك عن صحتك؟

قد يعتقد البعض أنّ الأظفار مجرد سمة جمالية بحتة في أجسامنا، وخاصة أنّ التقديرات تشير إلى أنّ سوق طلاء الأظفار سيصل إلى 15.55 مليار دولار بحلول عام 2024، فماذا لو قلنا لك إن أظفارك أيضًا مرآة لحالتك الصحية العامة؟… إليكم ما الذي يقوله لون أظفارك وبنيتها ونموها عن مشاكلك الصحية، وفقًا لموقع “برايت سايد”:

لون الأظفار

الأظفار الصفراء: في معظم الحالات تشير إلى إصابة فطرية، وقد تزداد حالتها سوءًا في حالة عدم علاجها في الوقت المناسب، كما قد يدل هذا اللون على مشاكل الشيخوخة، أو مشاكل الرئة، أو الاستخدام المتكرر للأكريليك منخفض الجودة.

الأظفار البيضاء ذات الشريط الوردي في أعلاها: قد يكون هذا اللون علامة على قصور القلب الاحتقاني، فشل الكلى، السكري، مشاكل في الكبد، أو قد يكون ناتجًا ببساطة عن الشيخوخة.

الأظفار الشاحبة: قد تكون علامة على نقص في التغذية، أو مشكلة في الدورة الدموية تمنع وصول الدم إلى الأطراف، وفي الحالات الحادة قد تكون مؤشرًا على فقر الدم أو نقص الحديد فيه.

الأظفار الحمراء الداكنة: قد تشير إلى مرض في القلب، وإذا امتد الاحمرار إلى جوانب الأظفار فقد يكون مؤشرًا على وجود مرض مناعي ذاتي يدعى الذئبة.

الأظفار المزرقة: قد تكون مؤشرًا على أن جسمك لا يحصل على كمية كافية من الأوكسيجين، أو على مشاكل في القلب أو الرئة.

ألوان أخرى: قد يكون تلون الأظفار بألوان أخرى مؤشرًا على مشاكل صحية مختلفة، فاللون البني مثلًا قد يشير إلى مرض في الغدة الدرقية أو مشاكل غذائية، واللون الرمادي قد يتشكل نتيجة تناول بعض أنواع الأدوية، مثل الأدوية المضادة للملاريا.

المصدر: العربي الجديد