وزير الدفاع الياباني: لسنا على علم بأي دور إيراني في الهجمات على السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 11:50

وزير الدفاع الياباني: لسنا على علم بأي دور إيراني في الهجمات على السعودية

منذ 58 mins 18 September، 2019
أخبار موقع المنار

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