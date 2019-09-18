حاتمي: ان تم الاعتداء علينا فان ردنا سيكون حاسما بنفس طريقة اسقاط الطائرة الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2019 - 11:52

حاتمي: ان تم الاعتداء علينا فان ردنا سيكون حاسما بنفس طريقة اسقاط الطائرة الاميركية

منذ 1 ساعة 18 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة