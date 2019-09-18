وزير الدفاع الايراني امير حاتمي: المزاعم والاتهامات لايران مرفوضة بشكل كامل ولن تصل الى اي نتيجة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 11:50

وزير الدفاع الايراني امير حاتمي: المزاعم والاتهامات لايران مرفوضة بشكل كامل ولن تصل الى اي نتيجة

منذ 1 ساعة 18 September، 2019
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