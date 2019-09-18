الرئيس روحاني: الهجوم اليمني على منشآت النفط السعودية هو مجرد تحذير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2019 - 11:50

الرئيس روحاني: الهجوم اليمني على منشآت النفط السعودية هو مجرد تحذير

منذ 1 ساعة 18 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة