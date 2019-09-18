الرئيس روحاني: الهجوم اليمني على منشآت النفط السعودية هو مجرد تحذير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 11:50
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إستشهاد فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص العدو بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
إعلام العدو: بنيامين نتانياهو وبني غانتس متعادلان في انتخابات الكنيست بعد فرز جميع الأصوات تقريباً
رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو يبدي استعداده للتفاوض لتشكيل "حكومة صهيونية قوية"
رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس يعلن بدء المشاورات السياسية لتشكيل "حكومة وحدة موسعة"
وزير حرب العدو السابق أفيغدور ليبرمان يدعو إلى "حكومة وحدة وطنية" تضم الليكود وحزب أزرق أبيض
الأمن الداخلي اللبناني يوقف سورياً من مواليد عام 1999 يعمل لصالح "داعش" وكان يخطط لاستهداف تجمعات بشرية في حارة صيدا
الأمن الداخلي: الإرهابي الموقوف خبير بالأحزمة الناسفة وقاتل مع "داعش" بريف حلب الشمالي قبل أن يصاب ويتحول للعمل الإداري
إضراب لتجمع شركات المحروقات ونقابات أصحاب المحطات والصهاريج وموزعي المحروقات في لبنان
الرئيس الإيراني: السعودية والإمارات وأميركا وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة ودمروا اليمن
الشيخ حسن روحاني: اليمنيون لم يقصفوا في أرامكو مدرسة أو مستشفى أو سوقاً لتغضبوا بل ضربوا مركزاً صناعياً ليحذروكم
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: المزاعم والاتهامات لإيران مرفوضة بشكل كامل ولن تصل إلى أي نتيجة
العميد حاتمي: إن تم الاعتداء علينا فإن ردنا سيكون حاسماً بنفس طريقة إسقاط الطائرة الأميركية
وزير الخارجية الإيراني: لن تحقق الإدارة الأميركية شيئاً من استمرارها بسياسة ممارسة أقصى الضغوط وتوجيه الاتهامات لإيران
وزير الدفاع الياباني: طوكيو ليست على علم بأي ضلوع إيراني في الهجمات على السعودية
رويترز: وزارة الخارجية الأميركية تحث رعاياها على توخي مزيد من الحذر لدى السفر إلى السعودية
الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون محاولة تقدم لقوى العدوان قبالة منفذ علب بعسير ويكبدونها خسائر في العديد والعتاد
إفشال محاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الأميركي على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية شرق الدود بجيزان
سانا: إنطلاق فعاليات معرض إعادة إعمار سوريا بدورته الخامسة في دمشق بمشاركة 390 شركة من 31 دولة
مالطا توافق على استقبال 90 مهاجراً أنقذهم خفر السواحل الإيطالية في مياهها الإقليمية ليل الإثنين الماضي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
الرئيس روحاني: الهجوم اليمني على منشآت النفط السعودية هو مجرد تحذير
منذ 1 ساعة
18 September، 2019
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