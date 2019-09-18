الرئيس روحاني: اليمنيون لم يستهدفوا في أرامكو مدرسة أو مشفى إنما ضربوا مركزاً صناعياً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 11:52

الرئيس روحاني: اليمنيون لم يستهدفوا في أرامكو مدرسة أو مشفى إنما ضربوا مركزاً صناعياً

منذ 1 ساعة 18 September، 2019
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