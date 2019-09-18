رجل أعمال أميركي يكسب ملياري دولار إثر تداعيات الهجوم على أرامكو

كسب الملياردير الأميركي، هارولد هام، صاحب شركة “كونتننتال ريسورسس” النفطية، ملياري دولار من الهجوم على منشأتي أبقيق وخريص السعوديتين يوم السبت والذي عطل 50% من إنتاج النفط السعودي.

وحسب وكالة بلومبيرغ فإن سهم “كونتننتال ريسورسس”، كان من أكثر الأسهم الرابحة في بورصة “وول ستريت”، حيث ارتفع السهم بنسبة 22.0% في يوم واحد، وسجل أرباحا قاربت الملياري دولار، وكانت أسهم شركات الطاقة الأكثر ارتفاعا قد صعدت خلال يوم الاثنين في البورصات العالمية.

وحسب تقرير الوكالة الأميركية، فإن كل شركات الطاقة العالمية كسبت من هذا الهجوم الذي دمر أهم منشآت النفط في السعودية وقلص طاقة المملكة الإنتاجية بحوالى 5.7 ملايين برميل يومياً، ولكن الملياردير هارولد هام الذي يطلق عليه “أبو النفط الصخري” في أميركا كان أكبر الرابحين.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت من 60 إلى 72 دولارا وبنسبة زيادة تقترب من 20% قبل أن تتراجع اليوم الثلاثاء إلى 68 دولاراً.

وإلى درجة كبيرة أنقذت هذه الهجمات صناعة النفط الصخري الأميركية التي كان العديد من شركاتها على وشك الإفلاس، بحسب دراسة متخصصة صدرت في أوسلو بالنرويج ونشرتها “العربي الجديد” خلال الشهر الماضي.

وتشير الدراسة التي نشرتها شركة “رايستاد أنيرجي” النرويجية، إلى أن 90% من الشركات المنتجة للنفط الصخري في أميركا تتكبد خسائر من عمليات الإنتاج النفطي، كما أن التدفقات النقدية في قطاع النفط الصخري تتراجع وبنسبة كبيرة.

وتقول الدراسة أن 48 شركة من شركات النفط الصخري سجلت للحماية من الإفلاس في العام الماضي 2018.

المصدر: العربي الجديد