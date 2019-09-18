قوى الامن الداخلي:توقيف 90 مطلوبا بجرائم عدة مخدرات – سرقة واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 10:20
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مالطا توافق على استقبال 90 مهاجراً أنقذهم خفر السواحل الإيطالية في مياهها الإقليمية ليل الإثنين الماضي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
قوى الامن الداخلي:توقيف 90 مطلوبا بجرائم عدة مخدرات – سرقة واطلاق نار
منذ 1 ساعة
18 September، 2019
لبنان
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