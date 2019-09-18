العثور على حمار وحشي يثير حيرة العلماء

رصدت عدسات الكاميرا مهر حمار وحشي حديث الولادة منقط بشكل غير معتاد، داخل محمية ماساي مارا في كينيا.

المرشد السياحي أنتوني تيرا كان أول من رأى المهر، وكان يعتقد في البداية أن النقاط الموجودة عليه “من صنع البشر”، قبل إدراك أنه يعاني اضطراب الميلانين.

الميلانين مادة صبغية بروتينية في جلد الإنسان والحيوان، وهي المسؤولة عن منح البشرة لونها.

وقال بارمال لومين، المتخصص في الحياة البرية داخل المحمية، إن حالة الحمار الوحشي المنقط نادرة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة مشابهة.

يذكر أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن الحمير الوحشية طورت شكل جلدها الحالي المخطط باللونين الأسود والأبيض لإبعاد الحشرات الضارة والتخفي عن الأعداء.

المصدر: سبوتنيك