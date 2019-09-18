استقر اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة وسعر المازوت 200 ليرة والغاز 100 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 08:44

استقر اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة وسعر المازوت 200 ليرة والغاز 100 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 24 mins 18 September، 2019
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