استقر اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة وسعر المازوت 200 ليرة والغاز 100 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 08:44
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
استقر اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة وسعر المازوت 200 ليرة والغاز 100 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 24 mins
18 September، 2019
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