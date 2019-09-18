احصاءات غرفة التحكم: سقوط 3 قتلى و15 جريحاً في 15 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2019 - 08:44

احصاءات غرفة التحكم: سقوط 3 قتلى و15 جريحاً في 15 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 35 mins 18 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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